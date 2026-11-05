Zusätzlich ordnete es drei Jahre Einzelhaft am Tag an. Kaufmann, der sich in der Filmbranche unter dem erfundenen Namen „Rexal Ford“ als Regisseur ausgegeben hatte, war bei der Verkündung nicht im Gerichtssaal.<BR \/><BR \/>Nach Überzeugung der Anklage hatte der aus Kalifornien stammende Amerikaner am 7. Juni 2025 zunächst seine russische Lebensgefährtin Anastasia Trofimova getötet und anschließend die gemeinsame Tochter Andromeda, die erst elf Monate alt war. Trofimova wurde erstickt, das Kind nach Darstellung der Ermittler erdrosselt. Die Leichen wurden an einem Pfingstwochenende im stark besuchten Park Villa Pamphili entdeckt.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft zeichnete in ihrem Plädoyer das Bild eines Mannes, der andere gezielt täuschte und manipulierte. Kaufmann sei kalt, berechnend und narzisstisch, aber durchaus schuldfähig, erklärte der im Fall ermittelnde Staatsanwalt. Er sei ein Hochstapler, dem es sogar gelungen sei, Polizeibeamte zu täuschen. Kaufmann war bereits in den USA mehrfach wegen häuslicher Gewalt und tätlicher Angriffe festgenommen worden.<BR \/><BR \/>Die Verteidigung hatte auf Freispruch in beiden Anklagepunkten plädiert. Es fehle an einem entscheidenden Schuldbeweis, argumentierte Anwalt Paolo Foti. Unter anderem gebe es keine Fingerabdrücke Kaufmanns auf den Körpern von Mutter und Tochter. Zudem seien zu viele Fragen im Zusammenhang mit dem Verbrechen ungeklärt geblieben. Nach der Tat war Kaufmann nach Griechenland geflohen und dort festgenommen worden. In Haft in der römischen Strafanstalt Rebibbia war er immer wieder mit seinem gewalttätigen Verhalten aufgefallen.<BR \/><BR \/>Auch der Prozess gegen Kaufmann war von mehreren Unterbrechungen und ungewöhnlichen Szenen geprägt. Der Angeklagte erschien nur sporadisch vor Gericht. Bei einem der ersten Termine saß er neben seinem Verteidiger und murmelte wiederholt, er sei unschuldig und sämtliche Zeugen seien Mafiosi.