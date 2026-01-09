Die erste Erschütterung mit einer Stärke von 2,5 wurde um 15.24 Uhr registriert, nur wenige Minuten später folgte eine zweite, stärkere mit einer Stärke von 3,5 um 15.28 Uhr.<BR \/><BR \/>Das Epizentrum lag laut dem italienischen geophysikalischen Institut INGV im Gebiet von Gargnano in der Provinz Brescia. Die Beben waren in einem größeren Gebiet zwischen dem Gardasee und Rovereto deutlich spürbar.<BR \/><BR \/>Obwohl es sich um Erdstöße geringer Intensität handelte, sorgten sie bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen Regionen für Verunsicherung. Schäden wurden nicht gemeldet.