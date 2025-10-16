Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Brenner-Staatsstraße. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus, darunter auch ein Notarzthubschrauber aus Trient, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Vor Ort mussten die Rettungskräfte feststellen, dass zwei der insgesamt drei Verletzten in den Fahrzeugen eingeklemmt worden waren. Die zwei eingeklemmten Personen wurden aus den Fahrzeugtrümmern befreit und vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.<h3>\r\nBrennerstraße musste gesperrt werden – Es staut<\/h3>Für die Dauer des Einsatzes musste die Brennerstraße vorübergehend gesperrt werden. Mittlerweile ist diese wieder geöffnet, allerdings staut es laut der Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/trafficinfos\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ in beiden Fahrtrichtungen.