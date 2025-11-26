<h3>\r\nStreit löste Polizeieinsatz aus <\/h3>\r\nKürzlich war eine Streife der Quästur in besagte Bar gerufen worden, nachdem ein Streit zwischen zwei Gästen und dem Betreiber eskaliert war. <BR \/>Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass die beiden Gäste – es handelt sich um zwei Mädchen unter 16 Jahren – in stark alkoholisiertem Zustand gewesen sein sollen. <BR \/><BR \/>Auf einem Tisch vor den beiden Mädchen waren laut Aussendung der Quästur zahlreiche leere Biergläser vorhanden, die auf den Alkoholkonsum hingewiesen hätten. <BR \/><BR \/><h3>\r\nSechs Bier pro Kopf getrunken <\/h3>\r\nDer Barbetreiber soll dann offen zugegeben <BR \/>haben, den beiden Mädchen insgesamt 12 Bier serviert zu haben – also sechs pro Kopf. In der Folge habe sich eine der beiden übergeben, was schließlich zum Streit mit dem Gastwirt geführt hätte. <BR \/><BR \/><BR \/>Die beiden Mädchen wurden zu ihren Eltern gebracht, während die Bar für die Dauer von 30 Tagen geschlossen wurde. Der Fall sei besonders schwerwiegend, weil der Betreiber es nicht nur unterlassen hat, das Alter der Gäste zu überprüfen, sondern ihnen unabhängig davon weiter Alkohol verabreicht hatte, obwohl sie schon sichtlich betrunken waren, heißt es in der Aussendung abschließend.