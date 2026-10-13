Zwei Männer im Alter von 20 und 29 Jahren wurden nach einem Vorfall in Branzoll bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt. Sie stehen im Verdacht, die öffentliche Ruhe gestört und Sachbeschädigungen begangen zu haben.<BR \/><BR \/>Gegen 3.30 Uhr meldete ein Bürger über die Notrufnummer, dass sich zwei Männer in der Nähe einer Autowerkstatt an der Staatsstraße störend verhielten und Schäden verursachten. Die Carabinieri trafen kurz darauf am Einsatzort ein.<BR \/><BR \/>Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten die Männer mehrere Glasflaschen auf der Straße zerschlagen, gegen das Rolltor der Werkstatt uriniert, Blumen aus den Blumenkästen vor dem Betrieb gerissen und eine Fensterscheibe des Gebäudes beschädigt.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung eines der Männer fanden die Carabinieri rund 5,5 Gramm Haschisch und beschlagnahmten die Substanz. Der Fund wurde dem Regierungskommissariat für die Provinz Bozen gemeldet. Zudem prüft die Sicherheitsbehörde, ob die beiden, die bereits polizeibekannt sind, weiterhin die Voraussetzungen für einen Aufenthalt in Italien erfüllen.<BR \/><BR \/>Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.