Der Vorfall ereignete sich offenbar gegen 3.30 Uhr. Die Jugendliche hatte den Abend mit Freunden in der Diskothek verbracht. Als sie nach einem kurzen Gang ins Freie wieder zum Eingang zurückkehren wollte, sollen sich ihr zwei Männer von hinten genähert und sie gewaltsam festgehalten haben. Im dunklen Außenbereich sei sie anschließend sexuell missbraucht worden, wie die italienische Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Unter Schock flüchtete die Jugendliche zurück ins Lokal und vertraute sich ihren Freundinnen an. Über diese erfuhr auch ihre Mutter von dem Vorfall. Die Familie erstattete Anzeige bei den Carabinieri.<BR \/><BR \/>Die Schülerin wurde ins Krankenhaus gebracht und mit einer prognostizierten Genesungszeit von rund einer Woche entlassen. Die Ermittler werten nun die Aufnahmen der Überwachungskameras aus und befragen mögliche Zeugen, darunter auch Mitschüler der Jugendlichen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden mutmaßlichen Täter sind bislang nicht identifiziert.