Die Datenbank war weder passwortgeschützt noch verschlüsselt. Die Informationen waren auf mehr als 8400 Ordner verteilt, teilweise nach Ländern geordnet. Neben klassischen Zugangsdaten enthielten die Datensätze auch Cookies, sogenannte Session-Tokens und Geräteinformationen. Rund 400.000 Dokumente sollen zudem detaillierte Profile einzelner Nutzer und ihrer Geräte enthalten haben.<BR \/><BR \/>Nach Einschätzung Fowlers stammen viele der Daten vermutlich von sogenannter Infostealer-Malware. Diese Schadprogramme greifen Zugangsdaten und andere vertrauliche Informationen direkt auf infizierten Geräten ab. Allerdings könnten auch Daten aus anderen Quellen enthalten sein. Wie viele unterschiedliche Personen tatsächlich betroffen sind, ist unklar, da zahlreiche Einträge doppelt vorhanden sein oder aus älteren Datenlecks stammen könnten.<BR \/><BR \/>Besonders problematisch sind die gespeicherten Cookies und Session-Tokens. Sie können es Angreifern ermöglichen, bereits angemeldete Konten zu übernehmen, ohne erneut ein Passwort oder einen zweiten Authentifizierungsfaktor eingeben zu müssen.<BR \/><BR \/>Fowler informierte den Hosting-Anbieter, der die Datenbank daraufhin vom Netz nahm. Ob und wie lange Unbefugte zuvor Zugriff auf die Informationen hatten, ist nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Nutzer sollten ihre Geräte deshalb auf Schadsoftware überprüfen, Passwörter bei einem möglichen Verdacht ändern und bestehende Anmeldesitzungen beenden. Ob die eigene E-Mail-Adresse in bekannten Datenlecks auftaucht, lässt sich unter anderem über Dienste wie <a href="https:\/\/haveibeenpwned.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Have I Been Pwned“<\/a> prüfen.