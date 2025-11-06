Wie die Carabinieri mitteilen, ereignete sich die Tat bereits am 24. Oktober: Das Opfer war über soziale Medien kontaktiert worden – angeblich von einem Mädchen, das sich mit ihm treffen wollte. <BR \/><BR \/>Der Mann begab sich daraufhin ins Stadtzentrum, wo statt des vermeintlichen Mädchens zwei Minderjährige auftauchten. Sie zwangen das Opfer, seine Geldbörse mit 350 Euro Bargeld, einem Ausweis und einer Bankkarte herauszugeben.<BR \/><BR \/>Damit nicht genug: Die Jugendlichen sollen den Mann anschließend gezwungen haben, in mehreren Geschäften Einkäufe auf ihre Rechnung zu tätigen. In den Tagen danach erhielt das Opfer zudem mehrere Drohnachrichten, in denen die Täter die Zahlung von 10.000 Euro forderten.<BR \/><BR \/>Am 30. Oktober konnten die Carabinieri der Station Deutschnofen gemeinsam mit dem Operativen Abschnitt der Kompanie Bozen die beiden mutmaßlichen Täter identifizieren und anzeigen. Die Ermittlungen führt nun die Jugendstaatsanwaltschaft, die gemeinsam mit den Carabinieri weitere Schritte prüft.