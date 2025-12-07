<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich am Samstagabend auf der A5-Autobahn bei Volpiano im Piemont: Die Mutter des Babys war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, dabei wurde das Kind aus dem Fahrzeug geschleudert.<BR \/><BR \/>Auch die 35-jährige Mutter erlitt Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden waren auf dem Heimweg nach Quincinetto, einem kleinen Ort an der Grenze zwischen Piemont und Aosta. <BR \/><BR \/> Nach aktuellem Ermittlungsstand ist nicht ausgeschlossen, dass ein nachfolgendes Fahrzeug das Kind überrollt haben könnte, als es auf der Fahrbahn lag.<BR \/><BR \/><BR \/>Derzeit werden die Kennzeichen aller Fahrzeuge ausgewertet, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Unfallstelle befanden. Die Staatsanwaltschaft in Ivrea ermittelt wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr und prüft zudem, ob das Kind ordnungsgemäß im Sitz gesichert war.