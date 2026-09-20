Kurz nach 12 Uhr kam es auf Höhe der Lourdeskirche in Laas zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Reisebus. Der aus Tschechien stammende Motorradfahrer wurde verletzt, vom Weißen Kreuz versorgt und anschließend ins Krankenhaus von Meran gebracht.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Laas kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Die Straße blieb rund eine Stunde gesperrt, wodurch sich längere Staus bildeten. Inzwischen ist die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.<BR \/><BR \/>Nur etwa eine Stunde später ereignete sich auf der Straße zwischen Auer und Montan ein weiterer Motorradunfall. Dort kollidierten ein Motorrad und ein Auto. Die Motorradfahrerin, die aus einer anderen italienischen Region stammt, wurde verletzt und vom Roten Kreuz Leifers ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Auch diese Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Montan konnte sie wieder geöffnet werden.