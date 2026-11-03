Einen einsatzreichen Montagabend hatte die Berufsfeuerwehr Bozen. Der erste Einsatz führte die Feuerwehr gegen 22.45 Uhr zu einer Einzimmerwohnung am Perelegraben.<BR \/><BR \/> Zunächst hieß es, dass sich noch Personen darin befänden. Deshalb war auch das Weiße Kreuz alarmiert worden. Die Meldung bestätigte sich jedoch nicht: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung leer. <BR \/><BR \/>Die Feuerwehrleute starteten umgehend mit den Löscharbeiten und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Ein Mann wurde leicht verletzt, da er zuvor selbstständig mit den Löscharbeiten begonnen hatte. <h3>\r\nZweiter Einsatz nur wenige Zeit später<\/h3>Gegen 23.15 Uhr folgte der zweite Alarm: Eine alte Tankstelle am Fuße des Virgls stand in Flammen. Auch hier gab es zunächst die Meldung, dass sich mehrere Menschen im Gebäude aufhielten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war jedoch niemand mehr in der Tankstelle. Das Gebäude brannte nahezu vollständig aus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu den Brandursachen gibt es derzeit nur Vermutungen, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Neben der Berufsfeuerwehr Bozen waren auch die Feuerwehr Oberau\/Haslach sowie die Staatspolizei im Einsatz.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380528_image" \/><\/div>