Die neuen Inseln seien durch Sentinel-Erdbeobachtungssatelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) entdeckt worden, sagte die Sprecherin der Vulkanbehörde, Rita Susilawati. „Basierend auf der Auswertung der Sentinel-Aufnahmen sind rund um den Anak Krakatau zwei Formationen zu erkennen, die kleinen Inseln ähneln.“ Die eine liege 760 Meter nordwestlich des Vulkans, die andere 495 Meter südwestlich.<BR \/><BR \/>Der gut 150 Kilometer von Jakarta entfernte Anak Krakatau war Anfang September ausgebrochen und hatte eine Wolke aus Asche und Lava ausgestoßen. Insgesamt acht indonesische Flughäfen mussten deshalb für mehrere Tage den Betrieb einstellen. Unter ihnen war der größte Airport des Landes, der internationale Flughafen nahe der Hauptstadt Jakarta. Hunderttausende Reisende saßen deshalb fest.