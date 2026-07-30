„Die Kameras liefern aktuelle Live-Bilder aus den beiden Südtiroler Orten und ermöglichen Einblicke in die Landschaft, die Wetterlage und die aktuelle Situation vor Ort“, erklärt RAS-Präsidentin Vera Malleier.<BR \/><BR \/>Mit den neuen Webcams bietet die RAS Einheimischen, Gästen und Südtirol-Interessierten eine weitere Möglichkeit, die Vielfalt und Schönheit des Landes digital zu erleben – jederzeit und von überall aus. Die Live-Bilder der Webcams in Unser Frau in Schnals und Rauth sind ab sofort online verfügbar.<BR \/><BR \/>„Mit den neuen Standorten erweitern wir unser Webcam-Netz und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, Südtirol in Echtzeit zu erleben“, erklärt RAS-Direktor Georg Plattner. Die RAS betreibt ein umfangreiches Netz an Radio- und Fernsehangeboten sowie digitalen Services für Südtirol und stellt mit den Webcams aktuelle Eindrücke aus verschiedenen Regionen des Landes bereit. <a href="https:\/\/www.ras.bz.it\/de\/webcams\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Bilder sind unter Webcams | Rundfunkanstalt Südtirol RAS abrufbar.<\/a> Insgesamt liefert die RAS 103 Webcambilder verteilt im ganzen Land.