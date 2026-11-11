<BR \/>Ein Gericht in Kaliningrad erklärte später im Onlinedienst Telegram, die beiden Männer seien polnische Staatsbürger. Einer sei Ende Oktober festgenommen worden, der andere bereits Ende Juli. Die beiden Männer befänden sich in Untersuchungshaft. Nach Angaben des FSB wurden Strafverfahren gegen sie eingeleitet.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus teilte der FSB mit, es seien „offizielle Verwarnungen“ an sieben polnische und drei russische Staatsbürger ergangen, weil diese Kontakte zu polnischen Diensten gehabt hätten. Den Polen sei die Einreise nach Russland untersagt worden. Der Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski, wertete die Festnahmen auf X als eine „weitere Provokation und ein weiteres Desinformationsmanöver“ der russischen Seite.<BR \/><BR \/>Die diplomatischen Beziehungen zwischen Warschau und Moskau befinden sich seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine auf einem Tiefpunkt. Russland gibt regelmäßig Festnahmen von Menschen bekannt, die für westliche Länder spioniert haben sollen. In der vergangenen Woche meldeten die polnischen Behörden ihrerseits die Festnahmen von sechs Verdächtigen, die für Russland spioniert haben sollen.