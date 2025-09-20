<BR \/>Die Polizei wurde am gestrigen Freitagabend gegen 21 Uhr alarmiert: Ein Mann hielt sich offenbar in Bozen-Süd auf und belästigte Passanten. Beim Eintreffen der Ordnungshüter beruhigte sich der Verdächtige laut einer Aussendung der Quästur nicht. <BR \/><BR \/>Er soll eine Flasche gegen die Beamten geworfen und mit Faustschlägen und Fußtritten auf sie losgegangen sein. Schließlich gelang es den Polizisten, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. <BR \/><BR \/>In der Quästur wurde er als mehrfach vorbestrafter, 36-Jähriger aus der Republik Sierra Leone identifiziert. Laut den Ermittlern lag bereits eine mündliche Verwarnung des Quästors gegen ihn vor. <h3>\r\nZwei Polizisten mussten medizinisch behandelt werden <\/h3>Er wurde wegen Widerstand und Gewalt gegen Amtspersonen bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt und sitzt derzeit in einer Sicherheitszelle der Quästur. Als er auf die Polizisten losgegangen war, soll er nämlich zwei von ihnen Verletzungen zugefügt haben, für die die behandelnden Ärzte eine Heilungsdauer von rund einer Woche angaben.