Die Staatsanwaltschaft Sulmona hat ein Verfahren wegen Entführung Minderjähriger gegen Unbekannt sowie ein weiteres Verfahren gegen Verantwortliche der Einrichtung wegen Vernachlässigung von Minderjährigen eingeleitet. Auch das Jugendgericht in L'Aquila ist eingeschaltet.<BR \/><BR \/>Die großangelegte Suchaktion wurde inzwischen auf weite Teile des Nationalparks Abruzzen, Latium und Molise ausgeweitet. Die Zimmer der beiden Schwestern wurden beschlagnahmt. Die Hintergründe des Verschwindens sind weiter unklar. Die Ermittler prüfen mehrere Szenarien, darunter ein freiwilliges Weggehen ebenso wie eine mögliche Straftat.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324572_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die beiden Schwestern waren vor drei Jahren nach einer schwierigen Trennung der Eltern in das System der betreuten Wohneinrichtungen aufgenommen worden. Alisya und Sarah waren damit rund zwei Jahre voneinander getrennt und erst vor etwa einem Jahr wieder in der Einrichtung in den Abruzzen zusammengeführt worden. Die Fürsorge war beiden Elternteilen nach der Scheidung wegen anhaltender „Konfliktsituationen“ entzogen worden. Erst Ende Mai wurde sie durch das Jugendgericht in Cassino wieder auf den Vater übertragen.<BR \/><BR \/>Unterdessen gewinnt unter den von den Ermittlern geprüften Hypothesen die Annahme an Gewicht, dass die beiden Schwestern ihre Unterkunft gezielt verlassen haben könnten - möglicherweise mit Unterstützung Dritter. „Jemand hat sie mitgenommen. Sie hatten Angst, nachts hinauszugehen“, sagte der Freund der 16-Jährigen. Der junge Mann war selbst bis vor einiger Zeit in der Einrichtung untergebracht, aus der die beiden Mädchen verschwanden. Die Ermittler prüfen diese Angaben auch vor dem Hintergrund der abgelegenen Lage im Nationalpark Abruzzen sowie des fehlenden öffentlichen Nahverkehrs am Tag ihres Verschwindens. Für die These einer geplanten Flucht spricht nach Ansicht der Ermittler zudem, dass die Mädchen Kleidung und weitere persönliche Gegenstände mitgenommen haben.<BR \/><BR \/>Der Freund, der am Montag erneut von den Carabinieri befragt wurde, berichtete außerdem, die Mutter habe den Schwestern einen Brief geschrieben und angekündigt, sie in der Einrichtung aufzusuchen - „notfalls mit Gewalt“. Zu den Ermittlungsakten gehören darüber hinaus Aufnahmen, die die beiden Mädchen am Abend des 6. Juni gegen 21.30 Uhr an den Tischen einer Freiluftbar neben einer Sportanlage zeigen. Nach bisherigen Erkenntnissen kehrten sie anschließend in die Einrichtung zurück und verließen diese später zwischen 2.00 und 5.00 Uhr morgens durch ein beschädigtes, nicht vergittertes Fenster.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft von Sulmona untersucht zudem mehrere Zettel, die im bereits beschlagnahmten Zimmer der Mädchen gefunden wurden und für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Dabei soll es sich um verschlüsselte Nachrichten handeln, mit denen möglicherweise Kontakt zu Personen außerhalb der Einrichtung gehalten wurde.<BR \/>Die Suchmaßnahmen wurden sowohl auf das Herkunftsgebiet der Familie im Raum Minturno in der Region Latium als auch auf die Abruzzen ausgeweitet. Die Einsatzkräfte durchsuchen unter anderem verlassene Gebäude und Höhlen. In den vergangenen Tagen kamen bei den Suchaktionen auch Drohnen und speziell ausgebildete Spürhunde zum Einsatz.<BR \/><BR \/>Der Vater der Mädchen erstattete inzwischen eine zweite Anzeige, diesmal gegen die Verantwortlichen der Betreuungseinrichtung. Gegen diese wird nun ermittelt. Er wirft der Einrichtung vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt und die Minderjährigen nicht ausreichend geschützt zu haben. „Wir haben stets mit größter Sorgfalt und Professionalität gehandelt“, erklärte der Präsident der Einrichtung, Maurizio Volpini. „Wir sind gelassen und werden uns gegebenenfalls auf dem vorgesehenen Rechtsweg verteidigen.“<BR \/><BR \/>Unterdessen richten die Eltern weiterhin Appelle an die Vermissten. <BR \/>Der Vater erklärte, er hoffe auf ein baldiges Auffinden seiner Töchter und halte ein eigenständiges Verschwinden für unwahrscheinlich. Die Großmutter mütterlicherseits appellierte an die Mädchen, nach Hause zurückzukehren.