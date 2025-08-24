Das vom Bozner Architektenbüro blueARCH (Alessandro Costanzia und Alberto Montesi) projektierte Gebäude dürfte wohl das neue In-Lokal im Olympiaort von 2026 (und 1956) werden.<BR \/><BR \/>Der Standort der vormaligen Ria-de-Saco-Hütte auf rund 1.600 Metern Meereshöhe ist ideal und sowohl auf Skiern als auch zu Fuß sehr bequem und leicht erreichbar. <BR \/><BR \/>Vor drei Jahren hat die Unternehmerfamilie Kraler aus Toblach die Hütte gekauft, jetzt läuft der Neubau auf Hochtouren. „Die vormalige Besitzerin hatte ein bereits genehmigtes Projekt, das wir jetzt umsetzen“, berichtet Juniorchef Alexander Kraler.<BR \/><BR \/> Die Sitzplätze innen werden von 30 auf 70 und außen von 30 auf rund 130 erweitert. Im Untergeschoss wird ein luxuriös und modern ausgestatteter Schauraum eingerichtet, der Firmen wie Künstlern für Ausstellungen zur Verfügung steht und außerdem als Treffpunkt dient. Das Highlight: oberhalb des Raumes schwebt ein teils gläserner „Wine Cellar“, der für Events gebucht werden kann.<BR \/><BR \/>Die Pläne für die Zukunft sind genau definiert. „Wir haben mit Alexander Craffonara den idealen Partner gefunden, der sich als Pächter um die Bewirtung der Gäste kümmern wird“, sagt Alexander Kraler. Beide Jungunternehmer werden sich gemeinsam um Events kümmern. An Gelegenheiten dafür wird es im Nobelort bestimmt nicht fehlen.<BR \/><BR \/>Das neue Lokal heißt „Chalet Franz Kraler Club Moritzino – Cortina“. Das ist nicht nur ein etwas langer Name, sondern zugleich Qualitätssiegel und Programm. „Wir sind sehr froh, dass es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist und der Familie Kraler für das Vertrauen dankbar“, sagt Alexander Craffonara, Juniorchef des mondänen Club Moritzino am Piz La Ila und Sohn des ebenso legendären Pioniers Moritz Craffonara.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203507_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Familie Kraler stammt aus Toblach, führt dort und in Bozen je ein Modegeschäft und sieben Shops entlang des prominenten Corso Italia in Cortina d’Ampezzo, in denen alle führenden Luxusmarken angeboten werden. Das neue Chalet dürfte von Bau, Konzeption und Ausstattung für eine neue Dimension der Gastronomie in Cortina sorgen. <BR \/><BR \/>Die beiden Juniorchefs stapeln tief, üben sich in Bescheidenheit, gestehen aber: „Wir sind kurz vor dem Ziel, freuen uns auf das Abenteuer, sind aber auch ein wenig nervös.“