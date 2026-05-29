Am Mittwochvormittag kam es auf der Südumfahrungsstraße von Bruneck zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Für den 20-jährigen Matthias Kirchler endete das Unglück tödlich – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/horror-crash-bei-bruneck-ein-toter-drei-schwerverletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu dieser Trägodie<\/a>.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden zehn Menschen verletzt. Drei Personen erlitten schwere Verletzungen, drei weitere wurden erheblich verletzt, vier kamen mit leichten Verletzungen davon.<BR \/><BR \/>Auch zwei Tage nach dem Unfall bleibt die Lage der Schwerverletzten kritisch: Zwei Personen befinden sich weiterhin auf der Intensivstation des Krankenhauses Bozen und schweben nach wie vor in Lebensgefahr. Die Ärzte enthalten sich weiterhin einer Prognose. Eine weitere schwer verletzte Person wird auf der Normalstation des Krankenhauses Bozen behandelt.