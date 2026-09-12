Bei Segno in der Gemeinde Predaia kam ein 20-jähriger Einheimischer ums Leben. Er verlor auf der Staatsstraße 43 die Kontrolle über sein Fahrzeug.<BR \/><BR \/>Wenige Stunden zuvor war ein 75-jähriger US-Amerikaner bei einem Unfall auf der Staatsstraße 612 in Richtung Lavis tödlich verunglückt. Der Mann verlor mit seinem dreirädrigen Motorrad die Kontrolle und wurde ins Krankenhaus von Trient geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag. Seine 71-jährige Begleiterin wurde schwer verletzt, schwebt aber offenbar nicht in Lebensgefahr.