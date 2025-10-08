Gegen 14.15 Uhr prallte zwischen Salurn und San Michele ein Lieferwagen, der in Richtung Süden unterwegs war, heftig auf einen Lkw auf, der im Stau stand. Für den Fahrer des Lieferwagens kam jede Hilfe zu spät – er war sofort tot ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/salurn-toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-a22" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/>Nur wenige Minuten später, etwa fünf Kilometer weiter südlich, kam es zum zweiten schweren Unfall – diesmal auf der Nordspur. Dort hatte sich wegen des ersten Unfalls und des Einsatzes der Rettungskräfte ebenfalls ein Stau gebildet. Ein Auto fuhr unter einen stehenden Lastwagen. Die Lenkerin erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte.<BR \/><BR \/>Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, waren die Staus laut Angaben der Brennerautobahn AG durch Leuchttafeln und Straßenpersonal deutlich signalisiert worden.<BR \/><BR \/>Die beiden Unfälle sorgten für massive Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen auf der A22.