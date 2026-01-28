<BR \/>Die Attacken würden die derzeit laufende Diplomatie „untergraben“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Die am Wochenende gestarteten trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen nach Angaben Washingtons und Kiews am Sonntag in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fortgesetzt werden. <BR \/><BR \/>Selenskyj hatte die Gespräche am vergangenen Wochenende als „konstruktiv“ bezeichnet, forderte mit Blick auf die nächste Runde jedoch „echte Ergebnisse“.