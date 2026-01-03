Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,5 lag nach Angaben der Erdbebenwarte etwa 400 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt nahe San Marcos im südlichen Bundesstaat Guerrero.<BR \/><BR \/>Mexiko liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten aufeinander treffen. Mexiko-Stadt wurde auf dem schwammigen Boden eines ausgetrockneten Sees erbaut und ist deshalb besonders anfällig für Erdstöße. Im September 1985 waren fast 13.000 Bewohner der mexikanischen Hauptstadt bei einem Beben der Stärke 8,1 ums Leben gekommen. Inzwischen verfügt die Stadt über ein Frühwarnsystem mit Smartphone-Apps und Lautsprechern in den Straßen.