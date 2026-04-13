In Bisceglie kam ein Mädchen ums Leben, als es auf der Straße von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Die Zwölfjährige war gerade auf dem Heimweg von der Schule, als sich das Unglück ereignete. Sie erlitt schwere Quetschverletzungen und starb während des Transports ins Krankenhaus. <BR \/><BR \/>Ein weiteres Todesopfer gab es in Tarent. Dort wurde ein Arbeiter bei Wartungsarbeiten an einer Beleuchtungsanlage von einem umstürzenden Lichtmast getötet. <BR \/><BR \/>In Margherita di Savoia nördlich von Bari wurde zudem ein 64-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzten durch den starken Wind mehrere mit Obst beladene Kisten aus rund fünf Metern Höhe auf ihn herab. Der Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Verletzung der Halswirbelsäule. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Foggia gebracht. <h3>\r\nStörungen im Flugverkehr<\/h3>Der Sturm führte auch zu erheblichen Störungen im Flugverkehr. Mehrere Flüge Richtung Flughafen Bari wurden nach Rom-Fiumicino und Brindisi umgeleitet. Insgesamt waren rund ein Dutzend Inlands- und Auslandsflüge betroffen. Aus Sicherheitsgründen ließen mehrere Bürgermeister Parks und öffentliche Grünanlagen schließen. Die Behörden ermitteln zu den genauen Umständen der Unglücke.