Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den Getöteten um den 47-jährigen Piloten sowie eine ebenfalls 47-jährige Frau. Verletzt wurden eine 15-jährige Jugendliche sowie ein 41-jähriger Mann. Nähere Details zur Identität der Opfer waren noch nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Die Maschine war ein einmotoriges Flugzeug des Typs Piper. Es ist laut Polizeiangaben am Flugplatz Seitenstetten gestartet. Der Absturz geschah in einem abgelegenen Waldbereich in der Nähe der Ortschaft Neuhaus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335261_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Meldung über den Unfall ging gegen Mittag ein - und zwar von der Besatzung eines Feuerwehrfahrzeuges, das in der Gegend unterwegs war. Die Feuerwehrleute hatten das Unglück zufällig beobachtet, berichtete ein Sprecher des Notruf Niederösterreich der APA.<BR \/><BR \/>Details zur Unfallursache gab es vorerst noch nicht. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Erhebungen zur Unfallursache übernommen. Zudem wurde die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes in die Erhebungen eingebunden, teilte die Polizei mit.