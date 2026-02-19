Glück im Unglück hatten zwei Skitourengeher aus Deutschland gestern im Hintermartell: Beide wurden bei der Abfahrt von einem Schneebrett mitgerissen, konnten aber gerettet werden.<BR \/><BR \/>Die Alpinisten hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Marteller Hütte übernachtet und stiegen gestern Vormittag Richtung Zufallferner-Langferner auf. Bei der Abfahrt zur Mittagszeit im Bereich der Suldenspitze Richtung Eisseespitze passierte das Unglück: Aufgrund dichten Nebels verfuhren sich die Tourengeher und gerieten in einen steilen Hang, wobei sich ein Schneebrett löste.<BR \/><BR \/>Die beiden Deutschen wurden von den Schneemassen mitgerissen, einer der beiden konnte sich aber befreien. Er suchte mittels LVS-Gerät seinen verschütteten Begleiter, den er schließlich fand und aus dem Schnee befreien konnte. Die Skier seines Kameraden waren unter dem Schnee begraben, weshalb eine weitere Abfahrt unmöglich war.<BR \/><BR \/>Sogleich setzten die gestrandeten Skitourengeher den Notruf ab. Rund ein Dutzend Marteller Bergretter und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 3 machten sich auf den Weg.<BR \/><BR \/>Mit der Winde wurden die Alpinisten auf ca. 3.200 Metern Meereshöhe geborgen und ins Tal geflogen. Die beiden waren glücklicherweise unverletzt.