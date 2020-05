Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen starten am 8. Juni wieder

Am Montag, den 8. Juni werden unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen die Prüfungen an der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen wieder aufgenommen.Die Prüfungen finden unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen statt. Am Eingang wird die Körpertemperatur der Kandidaten, die mit Mund-Nasenschutz erscheinen müssen, gemessen.Während der gesamten Prüfung ist das Tragen der Mund-Nasenschutzmaske verpflichtend und der vorgeschriebene zwischenmenschliche Abstand muss eingehalten werden. Nur während der mündlichen Prüfung dürfen die Kandidaten diese abnehmen, da sie durch eine Plexiglaswand auf der Prüfungsbank von der Prüfungskommission getrennt sind.Der Corona-Ausnahmezustand hatte dazu geführt, dass die Prüfungen für mehrere Monate ausgesetzt waren. Alle Richtlinien und Maßnahmen gibt es auf der Internetseite des Landes Südtirol im Bereich der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen nachzulesen.

lpa/stol