Der Alarm bei den Einsatzkräften ging um 15.38 Uhr ein. Beim ersten Zwischenfall waren ein Motorrad und ein Auto in eine Kollision verwickelt. Zwei Personen zogen sich dabei Verletzungen zu. Sie wurden von den Sanitätern des Weißen Kreuzes der Sektion Prad erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Fast zeitgleich kam es etwas weiter südlich zu einem weiteren Unfall: Ein Lenker geriet mit seinem Wagen gegen eine Mauer und streifte diese. Auch dieser Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355652_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben dem Weißen Kreuz Prad standen die Freiwillige Feuerwehr Schluderns, die Carabinieri sowie die Ortspolizei im Einsatz, um die Unfallstellen abzusichern und den genauen Hergang aufzunehmen.