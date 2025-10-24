Am späten Abend wurde eine Streife der Staatspolizei von aufmerksamen Bürgern in der Bozner Schlachthofstraße alarmiert. Ein junger Mann hatte die Eingangstür einer Bar mit einem Pflasterstein eingeschlagen und sich Zutritt zum Lokal verschafft. <BR \/><BR \/>Die Polizisten konnten den 22-jährigen Italiener, der gerade mit der Registrierkasse des Lokals das Gebäude verlassen hatte, verhaften.<BR \/><BR \/> Der junge Mann ist bereits wegen ähnlicher Diebstähle vorbestraft und wurde in die Polizeistation gebracht, wo er in den Sicherheitszellen auf ein beschleunigtes Verfahren wartete.<BR \/><BR \/>Kurz darauf wurde ein 25-jähriger Mann, der sich eigentlich in Hausarrest befand und wegen mehrfacher Vorstrafen bekannt ist, von der Polizei festgenommen, weil er den Hausarrest verlassen hatte, um zum Friseur zu gehen. Er wurde identifiziert, in die Polizeistation gebracht und wegen „Flucht aus Haft“ in Gewahrsam genommen. Auch er wartet auf die gerichtliche Anhörung im beschleunigten Verfahren.