Unterdessen wurden in einer Wohnung im Großraum Stuttgart zwei Tote entdeckt. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zu dem Vorfall bei der Elbphilharmonie. Die Leichen wurden in Eningen unter Achalm südlich von Stuttgart gefunden.<BR \/><BR \/>In Hamburg waren Rettungskräfte in der Früh alarmiert worden. „Es liegen Hinweise vor, dass die Hintergründe der Tat im familiären Bereich liegen könnten. Unsere Mordkommission ist verständigt und übernimmt die Ermittlungen“, teilte die Polizei mit.<BR \/><BR \/>An der Elbphilharmonie waren Spezialkräfte der Polizei in Schutzanzügen im Einsatz, weil sie davon ausgegangen waren, dass der Täter bewaffnet ist und möglicherweise auch Zugriff auf gefährliche Stoffe hatte. Das habe sich aber nicht bestätigt, sagte der Polizeisprecher weiter.<BR \/><BR \/>Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert im kleinen Saal der Elbphilharmonie statt, wie aus dem Programm auf der Internetseite der Elbphilharmonie hervorgeht. Weitere Details nannte ein Sprecher des Konzerthauses zunächst nicht und verwies auf den laufenden Polizeieinsatz. Das Konzerthaus wurde ab Mittag weiträumig abgesperrt.<BR \/><BR \/>(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)