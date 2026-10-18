Der Täter versetzte einem 53-jährigen Bosnier zwei Faustschläge gegen den Kopf, wodurch dieser nach hinten stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufprallte. Zudem schlug er einem 45-jährigen Serben mit einer Eisenstange gegen den Kopf. Das Opfer erlitt eine Platzwunde.<BR \/><BR \/>Der 45-Jährige wurde in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei. Das 53-jährige Opfer wurde indes nach der notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen am Rumpf in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der unbekannte Täter flüchtete. Die Ermittlungen zu seiner Ausforschung waren im Gange.