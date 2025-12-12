<BR \/>Der Landtag hat am heutigen Freitagabend den Haushaltsvoranschlag 2026 mit einem Gesamtvolumen von 8.808 Millionen Euro genehmigt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/landeshaushalt-fuer-2026-genehmigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a>). Paul Köllensperger, Erstunterzeichner der beiden genehmigten Anträge, zeigt sich sehr zufrieden, bei zwei wichtigen Themen Akzente gesetzt zu haben:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Inklusive Mobilität:<\/b> Begleitpersonen von Menschen mit 100% Behinderung können künftig kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ein wichtiger Schritt für mehr Autonomie und Chancengleichheit.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Leistbares Wohnen:<\/b> Die GIS wird auf 0,2 % gesenkt, für die Träger von Projekten im gemeinnützigen. Diese Projekte sind entscheidend, um Wohnungen zu einem fairen Mietpreis anzubieten und den Immobilienmarkt – insbesondere in Bozen – zu entlasten. Weniger Steuerdruck bedeutet eine realistischere wirtschaftliche Tragfähigkeit für Initiativen, für welche ja dringender Bedarf besteht.<BR \/><BR \/>Zwei konkrete Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit, mehr Inklusion und mehr Unterstützung für Familien.