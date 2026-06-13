Es war am 30. Mai gegen 14 Uhr, als der 24-Jährige aus Bulgarien seinen Pkw auf der Walchsee-Bundesstraße aus Kössen kommend in Fahrtrichtung Walchsee lenkte. Mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit soll er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, das sich in weiterer Folge mehrfach um die eigene Achse drehte. <BR \/><BR \/>Dabei kollidierte das Auto mit zwei Straßenleitpfosten und wurde in weiterer Folge in den Gegenverkehr in das entgegenkommende Fahrzeug eines 19-jährigen Deutschen geschleudert. Nach dem abruptem abbremsen seines Fahrzeugs fuhr das hinter ihm fahrende Auto auf jenes des 19-Jährigen auf – am Steuer des hinteren Wagens saß ein 69-jähriger Deutscher. Nach dem Zusammenprall kam der Pkw seines 19-jährigen Landsmannes neben der Fahrbahn zum Stehen. Auch der69-Jährige kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und nach einigen Metern in einem Feld zum Stillstand. <BR \/><BR \/>Der schwer verletzte 24-Jährige musste in der Folge mittels Notarzthubbschrauber in das BKH Kufstein geflogen. Die drei Fahrzeuginsassen des Pkw des 19-jährigen Lenkers wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des Pkw des 69-jährigen Lenkers blieben hingegen unverletzt. <BR \/><BR \/>Wie die Polizei nun mitteilte, erlag der Bulgare am Donnerstag in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen.