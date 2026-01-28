Der 60-jährige Krebspatient Franco Amoroso war in Vergangenheit einer Operation zur Entfernung eines Darmtumors unterzogen worden, doch der Eingriff hatte nicht ausgereicht, um ihn zu heilen. Sein Gesundheitszustand war zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits prekär, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.<h3>\r\nStarke Schmerzen und keine Liege <\/h3>\r\nAn jenem 12. Jänner suchte er die Notaufnahme des Krankenhauses von Senigallia in der Provinz Ancona auf – wegen starker Schmerzen hatte er sogar Schwierigkeiten, aufrecht zu sitzen. <BR \/><BR \/>Doch etwas anderes als Sitzmöglichkeiten habe es in der Notaufnahme nicht gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur. Ehe ein Arzt ihn untersuchte, soll Amoroso drei Stunden lang gewartet haben – Liegen standen offenbar keine zur Verfügung. <BR \/><BR \/>Im Zuge der ersten Untersuchung wurde Amoroso auch ein Katheter gelegt, was den Schmerz besonders im Sitzen nochmals intensiviert haben dürfte. <BR \/><BR \/>Cecilia, die Frau des 60-Jährigen, die bei ihm war, beschloss, eine Decke auf dem Boden der Notaufnahme auszubreiten, damit ihr Mann sich hinlegen konnte. Anschließend hat sie während der weiteren zweistündigen Wartezeit den 60-Jährigen am Boden liegend fotografiert – das Bild machte am Folgetag die Runde in den Medien und sorgte staatsweit für Empörung. <h3>\r\nGeneraldirektor entschuldigt sich und kündigt Untersuchung an <\/h3>\r\nNach acht Stunden konnte eine Liege für den Patienten gefunden werden, drei Stunden später wurde er aus dem Spital entlassen. Der Generaldirektor des dortigen Gesundheitsbetriebs entschuldigte sich in der Folge beim Paar und kündigte interne Untersuchungen an, um den Fall zu klären.<BR \/><BR \/>Wohin diese führen werden, wird Franco Amoroso aber nie erfahren. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Tagen weiter verschlechtert – am Montag starb er schließlich in seiner Wohnung.