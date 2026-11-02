Ein brennender Handy-Akku hat am Nachmittag in der Bozner Mustergasse einen Wohnungsbrand ausgelöst. Gegen 14.15 Uhr fing der Akku eines Mobiltelefons Feuer. Die Flammen griffen in der Folge auf Möbel über, die gesamte Wohnung füllte sich mit Rauch.<BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr war rasch zur Stelle und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Größere Schäden blieben aus, verletzt wurde niemand.<h3>\r\nZweiter Brand am Verdiplatz<\/h3>Etwa eine Stunde später folgte der nächste Einsatz: Am Verdiplatz war in einem Schlafzimmer ein Feuer ausgebrochen. Ein Nachtkästchen und eine Matratze hatten Feuer gefangen. Die Brandursache ist bislang unklar.<BR \/><BR \/>Auch hier gelang es der Berufsfeuerwehr, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Der Schaden hält sich in Grenzen. Auch bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.