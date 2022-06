Zweifacher Frauenmord erschüttert Italien

In Vicenza ist man fassungslos: Ein Mann tötete 2 Frauen, bevor er sich selbst das Leben nahm.Die 42-jährige Lidia Miljkovic, die Ex-Partnerin des Mörders, hatte gerade ihre beiden Kinder in der Schule abgesetzt und war mit dem Auto auf dem Heimweg. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler begann der Ex-Ehemann, Zlatan Vasiljevic, mit dem das Opfer möglicherweise verabredet war, zu schießen, während die Frau noch im Auto saß. Die Frau war auf der Stelle tot.Wenige Stunden später entdeckten die Ordnungskräfte einen abgestellten Wagen auf einem Parkplatz in Vicenza.Auf dem Rücksitz des Autos befand sich die Leiche der aktuellen Partnerin von Zlatan Vasiljevic. Auf dem Beifahrersitz befand sich die Leiche des Mörders selbst.Laut Ermittlern hat Vasiljevic zuerst seine aktuelle Partnerin ermordet und sich dann selbst das Leben genommen.