Zweifacher Frauenmord in der Provinz Catania

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde eine 49-Jährige angeschossen, als sie auf einem Gehsteig in Riposto unterwegs war. Die angerückten Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.Wenig später wurde eine zweite Frau im Alter von 48 Jahren tot in ihrem Auto an der Strandpromenade der Hafenstadt aufgefunden. Auch sie war erschossen worden.Die Ermittler gingen umgehend davon aus, dass die beiden Morden in Zusammenhang stehen und fahndeten nach einem Mann, der eine Beziehung zu beiden Frauen unterhalten hatte.Des Täters konnten sie allerdings nicht mehr habhaft werden: Er erschoss sich in der Nähe der Kaserne der Carabinieri.