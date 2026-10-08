Immer wieder beklagen sich Bürger, dass Fahrer im Nahverkehr nicht oder nur unzureichend Deutsch sprechen und Fahrgästen kaum Auskünfte in deutscher Sprache erteilen können. Das Amt für Landessprachen und Bürgerrechte weist Bürger, die Verstöße melden, regelmäßig darauf hin, dass für eine Bearbeitung der Beschwerde Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung der Fahrt angegeben werden müssen, damit der Fahrer ermittelt werden kann. „Es kann aber nicht Aufgabe der Bürger sein, fortlaufend Vorfälle zu dokumentieren“, so Hannes Rabensteiner (STF). Er hat in einer Anfrage im Landtag nachgehakt, wie das Land die Einhaltung der Zweisprachigkeit auf Öffis kontrolliert.<BR \/><BR \/>Beim Land verweist man auf Dienstverträge. Verkehrsunternehmen müssten sicherstellen, dass ihr Personal die vertraglich festgelegten Anforderungen erfüllt. Insbesondere haben Fahrer innerhalb eines Jahres ab Dienstantritt den Zweisprachigkeitsnachweis zu erwerben; bei Nichteinhaltung sind Vertragsstrafen vorgesehen. In den Jahren 2022 bis 2025 wurden dazu Vertragsstrafen von rund 205.000 Euro verhängt, so Landesrat Daniel Alfreider. <BR \/><BR \/>Wie hoch aber sind die Strafen für jene, die nach einem Jahr im Dienst keinen Zweisprachigkeitsnachweis erbringen können? „1.500 Euro“, sagt Alfreiders Ressortchef Martin Vallazza. Bei 205.000 Euro wurden in drei Jahren also 137 Fahrer bzw. deren Unternehmen geahndet. Pro Jahr also im Schnitt 45 auf über 800 Fahrer im Nahverkehr.<BR \/><BR \/>Dass die geringe Strafe von 1.500 Euro geradezu eine Einladung sei, den Nachweis nicht zu erbringen, glaubt Vallazza nicht. „Die Strafe ist angemessen, da vollumfänglich jedes Jahr alle Fahrer kontrolliert werden. Zudem fällt die Strafe Jahr für Jahr an und summiert sich. Das sehen wir als erheblichen Anreiz, die Zweisprachigkeitsprüfung zu erlangen.“ Bei 800 Busfahrern im öffentlichen Nahverkehr seien die sanktionierten Fälle gering.<BR \/><BR \/>Bleibt die Frage, wer die Fahrer überprüft. Das Land jedenfalls nicht. „Die Einhaltung der Verpflichtungen wird jährlich anhand der von Unternehmen vorgelegten Erklärungen überprüft. Eigenständige Sprachprüfungen von Fahrern werden dabei nicht durchgeführt“, schreibt Landesrat Alfreider in seiner Antwort.