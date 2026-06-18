Eine von der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen in Zusammenarbeit mit den drei Schulämtern organisierte Woche der Zweisprachigkeitsprüfungen hat das wachsende Interesse der Oberschulen an diesen wichtigen Bildungsangeboten bestätigt. Auch die Schulen in den ladinischen Ortschaften haben sich aktiv an der Initiative beteiligt und dabei besonders ermutigende Ergebnisse erzielt.<BR \/><BR \/>Die in Bozen abgehaltene Zweisprachigkeitsprüfung zeigte ein sehr gutes Niveau der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler und bestätigte damit die Wirksamkeit des eingeschlagenen Bildungsweges. Die in diesem Jahr gesammelten positiven Erfahrungen stellen einen wichtigen Fortschritt bei der Förderung der Sprachkompetenzen junger Menschen in den ladinischen Ortschaften dar und zeugen vom Wert eines Schulsystems, das die Mehrsprachigkeit in den Mittelpunkt seines Bildungsauftrages stellt.<BR \/><BR \/>„Die Initiative bestätigt, wie wertvoll es ist, auch den Schülerinnen und Schülern aus den ladinischen Ortschaften die Möglichkeit zu bieten, bereits während ihrer Schulzeit die Prüfungen in Zweisprachigkeit und Ladinisch abzulegen“, unterstreicht Landesrat Daniel Alfreider: „Damit werden die mehrsprachigen Kompetenzen gestärkt und die Bildungswege erweitert. Ich hoffe, dass dieses Angebot weiter ausgebaut wird und künftig auch an näher gelegenen Standorten oder direkt vor Ort in den ladinischen Tälern angeboten werden kann.“<BR \/><BR \/>Der ladinische Schulamtsleiter Heinrich Videsott weist auf die Bedeutung dieser Ergebnisse hin: „Wie bereits bei der Pressekonferenz zum Schuljahresende hervorgehoben, ist das ladinische paritätische System so aufgebaut, dass alle Sprachen in den Schulen Südtirols im Schulalltag den gleichen Stellenwert haben. Diese Ergebnisse zeigen, dass das derzeitige pädagogische Modell ein erfolgreiches System ist.“<BR \/><BR \/>Auch die Inspektorin für die Mehrsprachigkeit Claudia Rubatscher zeigt sich zufrieden mit dem Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Während der Prüfungen konnte ich aus nächster Nähe beobachten, mit wie viel Ernsthaftigkeit und Konzentration die Schülerinnen und Schüler die Prüfung angegangen sind. Sie haben gezeigt, dass sie sich der Bedeutung dieser Chance bewusst und entschlossen waren, ihr Bestes zu geben, wobei sie Reife, Verantwortungsbewusstsein und eine solide Vorbereitung unter Beweis stellten.“