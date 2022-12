Zweistellige Minusgrade in Südtirol: Ab Montag erreicht Kälte auch tiefere Lagen

„ Sobald in der kommenden sternenklaren Nacht der Wind nachlässt, rauschen auch hier die Temperaturen nach unten. ” — Dieter Peterlin, Landesmeteorologe

Anfang nächster Woche wird es ziemlich kalt

„ Für Mitte Dezember sind das unterdurchschnittliche Temperaturwerte. ” — Florian Schmalzl, Hobby-Meteorologe

Warm anziehen mussten wir uns bereits am heutigen Sonntag. Auf verbreitete Schneefälle folgte polare Kälte. Am Sonntagmorgen wurde auf dem Hochgebirge die Minus-20 Grad-Marke bereits unterschritten, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Auf dem Schöntaufspitz und dem Signalgipfel wurden minus 21 Grad gemessen.Und auch im Tal war es am Sonntag deutlich kälter als in den letzten Tagen, da ein eisiger Nordwind wehte. Am Vormittag kam in einigen Teilen des Landes aber auch die Sonne langsam zum Vorschein und am Sonntag zeigte sich ein Mix aus Sonne und Wolken.Am Montag scheint zwar verbreitet die Sonne, aber es wird kalt. Denn „sobald in der kommenden sternenklaren Nacht der Wind nachlässt, rauschen auch hier die Temperaturen nach unten“, weiß der Landesmeteorologe. Somit werden für den Montagmorgen auch in einigen höheren Ortschaften zweistellige Minusgrade erwartet.Am kältesten wird es in der Nacht von Montag auf Dienstag. „Denn da flaut der Wind überall ab“, weiß Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl. In den schneebedeckten Hochtälern sind dann Temperaturen von minus 15 bis minus 22 Grad zu erwarten.Aber auch in den tieferen Lagen, zwischen Meran und Salurn, sagt Schmalzl Temperaturen um die minus 5 Grad voraus. „Für Mitte Dezember sind das dann unterdurchschnittliche Temperaturwerte“, so der Hobby-Meteorologe.Am Mittwoch gibt es ein Wechselspiel von Sonne und Wolken. Es bleibt relativ kalt. Leichte Niederschläge sind dann wieder am Donnerstagabend möglich.