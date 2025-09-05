„Der zweite Häftling, der am 17. August aus dem Bozner Gefängnis geflohen ist, wurde in Frankreich aufgespürt; der andere war am Abend des Ausbruchs gestellt worden“. Dies erklärte Gennarino De Fazio, Generalsekretär der Gewerkschaft der Strafvollzugspolizei UILPA.<BR \/><BR \/> „Wieder einmal - so Fazio - hat die Polizei und insbesondere die Zentrale Ermittlungseinheit der Strafvollzugspolizei in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Padua, auch dank der europäischen Koordinierung, dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben, aber man kann nicht sagen, dass Ende gut, alles gut ist“. sagte er. <BR \/><BR \/><b> <a href="&#8222;Ich habe ein wenig Freiheit gebraucht&#8220;" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Ich habe ein wenig Freiheit gebraucht“ – Das sagte einer der beiden Ausbrecher, nachdem er wieder gefasst wurde – mehr dazu lesen Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>„Vor allem, wenn man bedenkt, dass auf den beiden Ausbrüchen in Bozen in den Tagen danach drei weitere folgten, zwei aus dem neapolitanischen Gefängnis Poggioreale und ein weiterer in Palmi. Dies ist ein klares Zeichen für ein weitgehend dysfunktionales System, das nicht im Geringsten auf das reagiert, was sein Auftrag wäre“.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ausbruch-aus-bozner-gefaengnis-ein-haeftling-gefasst-der-zweite-auf-der-flucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die beiden Häftlinge in Bozen waren am 17. August aus dem Gefängnis geflohen – hier lesen Sie mehr dazu. <\/a>