„Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten, gehört zum Kernauftrag der Caritas. Dass hier seit 25 Jahren auch Männer einen Ort finden, an dem sie mit ihren Sorgen, Krisen und Fragen gehört werden, ist ein wichtiger Beitrag für gelingende Beziehungen, starke Familien und ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft“, betonte Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer zu Beginn.<BR \/><BR \/>Seit ihrer Gründung haben sich rund 8500 Männer an die Caritas Männerberatung gewandt. Durchschnittlich suchen jährlich etwa 340 Männer Unterstützung, in den vergangenen Jahren wurden jedoch regelmäßig neue Höchststände verzeichnet. Nach 581 Klienten im Vorjahr liegt die Zahl heuer bereits bei 600. Die meisten Männer befinden sich in der Lebensmitte zwischen 40 und 50 Jahren. Häufige Beratungsthemen sind Beziehungsfragen, Lebenskrisen und psychische Belastungen. <BR \/><BR \/>„Als wir vor 25 Jahren begonnen haben, standen vor allem Trennung, Partnerschaft und Vaterschaft im Mittelpunkt. Heute beschäftigen Männer zusätzlich Fragen der Identität, psychische Belastungen, gesellschaftliche Erwartungen sowie Konflikte und Gewalt. Das zeigt, wie sehr sich das Mannsein verändert hat“, sagte Guido Osthoff, Leiter der Caritas Männerberatung.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt des Festvortrags von Psychotherapeut Erich Daum stand die Frage, wie Männer im sogenannten postpatriarchalen Zeitalter Orientierung finden können. „Es geht heute nicht mehr darum, einem vorgegebenen Männerbild zu entsprechen. Die entscheidende Frage lautet: Wer bin ich und wer will ich als Mann sein?“, betonte Daum. Gefragt seien Formen von Männlichkeit, die Verantwortung, Beziehungsfähigkeit, emotionale Offenheit und Authentizität miteinander verbinden.<BR \/><BR \/>Auch das Publikum, das international besetzt war, wurde aktiv in die Diskussion eingebunden. Dabei zeigte sich ein breiter Konsens darüber, dass die Suche nach neuen Rollenbildern nur im Dialog zwischen Männern und Frauen gelingen kann. „Es braucht eine gemeinsame Auseinandersetzung darüber, was wir uns für und von Männern wünschen und welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür notwendig sind“, sagte Osthoff.<BR \/><BR \/>In einer Videobotschaft würdigte Landeshauptmann Arno Kompatscher die Arbeit der Caritas Männerberatung. Männer täten sich noch immer schwerer als Frauen, Hilfe anzunehmen. Gleichzeitig hätten sich die Anforderungen an ihre Rolle in Familie, Beruf und Gesellschaft stark verändert. Umso wichtiger seien Angebote, die Männer begleiten und unterstützen.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Tagung wurde außerdem das neue Buch „MannSein: Krisen verstehen – Herausforderungen meistern“ vorgestellt, das im Athesia-Verlag erschienen ist. Es bündelt Erfahrungen aus 25 Jahren Beratungsarbeit und richtet den Blick auf die Herausforderungen und Chancen moderner Männlichkeit.<BR \/><BR \/>„Wenn wir auf die vergangenen 25 Jahre zurückblicken, dann sehen wir vor allem eines: Immer mehr Männer sind bereit, über Sorgen, Ängste und Krisen zu sprechen. Hilfe anzunehmen wird zunehmend nicht als Schwäche verstanden, sondern als Ausdruck von Verantwortung für sich selbst und für andere. Das macht Mut für die Zukunft“, sagte Osthoff zum Abschluss der Tagung.