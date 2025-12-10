Mitten in diese positive Momentaufnahme fiel Ende November der Besuch einer Studiengruppe des Masterstudiengangs Public Management der Hochschule Kärnten, die für drei Tage Südtirols politische und kulturelle Institutionen erkundete. Auf dem dicht gefüllten Programm standen unter anderem das Siegesdenkmal, das Musikkonservatorium, der Südtiroler Landtag sowie eine Führung durch den Hauptsitz von Eurac Research. <BR \/><BR \/>Einen Höhepunkt markierte der letzte Exkursionstag: Bozens Vizebürgermeister Stephan Konder nahm sich Zeit für ein ausführliches Gespräch mit den Studierenden just in jener Woche, in der Bozen als eine der lebenswertesten Städte Italiens gefeiert wurde. Konder sprach über die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Stadt, über Mobilität, Wachstumsschmerzen und die Frage, warum es Bozen gelingt, Lebensqualität und Dynamik zu verbinden. Aber auch darüber, wo die zukünftig größten Herausforderungen liegen, Stichwort Klimaanpassung und Zusammenleben der Sprachgruppen.<BR \/><BR \/>Begleitet wurde die Gruppe von der bekannten Politikwissenschaftlerin Prof. Kathrin Stainer-Hämmerle, die den Austausch einordnete und die politischen Rahmenbedingungen skizzierte. Für die Studierenden bot das Treffen einen spannenden Blick hinter die Kulissen politisch-administrativer Entscheidungsprozesse und auf eine Stadt, die im nationalen Vergleich Vorbild ist.