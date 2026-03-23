Die Maßnahmen waren von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden, im Einsatz standen neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei. <h3>\r\n43-Jähriger übergibt Haschisch freiwillig<\/h3>Am Samstagnachmittag wurde laut Aussendung der Quästur auf dem Kapuzinerplatz ein polizeibekannter 43-jähriger Marokkaner kontrolliert, dabei übergab er den Beamten freiwillig ein Stück Haschisch. Bei einer näheren Durchsuchung wurden zudem eine Dosis Kokain sowie 95 Euro sichergestellt. Der Mann wurde auf freiem Fuß wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292622_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde in einem Geschäft im Stadtzentrum eine 24-jährige Georgierin nach einem Ladendiebstahl angehalten. Sie hatte sieben Kleidungsstücke nicht bezahlt, auch sie wurde angezeigt. Kurz darauf kam es in einem weiteren Geschäft zu einem ähnlichen Vorfall: Eine 38-jährige Rumänin wurde mit gestohlener Ware aufgegriffen und ebenfalls angezeigt.<h3>\r\nInsgesamt 130 Personen kontrolliert<\/h3>Am Sonntag griff die Polizei in einem Einkaufszentrum in der Industriezone ein: Ein 65-jähriger Tunesier wurde mit unbezahlten Schuhen angehalten und angezeigt. Wenige Stunden später wurden im selben Einkaufszentrum zwei junge Italienerinnen nach dem Diebstahl einer Jeans ebenfalls angezeigt.<BR \/><BR \/>Zudem wurden im Laufe des Wochenendes zwei weitere Personen angezeigt: eine 35-jährige Italienerin und ein 37-jähriger Marokkaner wegen der Nichteinhaltung eines Aufenthaltsverbots für die Gemeinde Bozen. Insgesamt wurden 130 Personen identifiziert und 16 Fahrzeuge kontrolliert.