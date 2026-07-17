Nach morgendlichen Regenschauern setzt sich in Südtirol am heutigen <b>Freitag<\/b> im ganzen Land die Sonne durch. Im Laufe des Tages bilden sich jedoch größere Quellwolken, die für einzelne Gewitter am Nachmittag und Abend sorgen könnten. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad Celsius.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der Blick auf das Wochenende zeigt, dass es in Südtirol zunächst weiterhin sommerlich warm bleibt. So sorgt am morgigen <b>Samstag<\/b> schwacher Hochdruckeinfluss zunächst für verbreitet sonniges Wetter, während es in der zweiten Tageshälfte wieder zu einzelnen Gewittern kommen kann. Die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad Celsius an.<h3>\r\nAbkühlung in der kommenden Woche<\/h3>Auch am <b>Sonntag<\/b> startet der Tag überwiegend sonnig. Im Laufe des Nachmittags und am Abend sind jedoch erneut einige gewittrige Regenschauer möglich. Besonders in den nördlichen Tälern bleibt es föhnig.<BR \/><BR \/>In der <b>kommenden Woche<\/b> zeichnet sich ein Wetterumschwung ab und es ist mit einer Abkühlung zu rechnen. Die Temperaturen gehen etwas zurück und auch wenn es weiterhin sonnig bleibt, ist am Montag und Dienstag immer wieder mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. Ab Mittwoch setzt sich voraussichtlich wieder sonnigeres und weniger heißes Wetter durch.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>