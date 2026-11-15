Eine starke Westströmung sorgt dafür, dass abwechselnd feuchte und trockene Luftmassen nach Südtirol geführt werden. Die Woche beginnt daher mit einem Mix aus Sonne und Wolken, wobei letztere nach und nach dichter werden. Am Dienstag kann es dann stellenweise etwas regnen. <BR \/><BR \/>Der Mittwoch wartet wieder mit etwas mehr Sonnenschein auf, ebenso gibt es am Donnerstag einen Mix aus Sonne und Wolken. Lediglich am Alpenhauptkamm bleibt es unbeständiger. <BR \/><BR \/>Am Freitag wird es aus aktueller Sicht sonnig und trocken. Die Temperaturen bewegen sich zu Wochenbeginn zwischen -6 und 11 Grad, in der zweiten Wochenhälfte zwischen -2 und 13 Grad.