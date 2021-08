Zwischen Sonne, Wolken und Regenschauern

Ungetrübter Sonnenschein ist in den letzten Augusttagen dieses Jahres leider nicht zu erwarten. Viel eher beginnt die kommende Woche zumindest aus wettertechnischer Sicht äußerst durchwachsen.Laut Vorhersagen des Landeswetterdienstes verläuft der Montag im Norden des Landes stark bewölkt. Im Süden darf mit ein paar wärmenden Sonnenstrahlen gerechnet werden, die im Verlauf des Tages jedoch ebenfalls den Regenwolken weichen dürften. Vereinzelt kann es auch einige Gewitter geben.Auch am Dienstag geben sich Sonne und Wolken die Klinke in die Hand, einzelne Regenschauer und Gewitter am Nachmittag sind wiederum nicht auszuschließen.Ab Mittwoch kommt es schließlich zu einer Wetterbesserung. Die Wochenmitte verläuft durchwegs sonnig, ebenso der Donnerstag. Am Freitag sieht es aus aktueller Sicht wieder nach mehr Wolken aus.Die Temperaturen erreichen ab der Wochenmitte bis zu 28 Grad.

deb