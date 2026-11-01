<b>von Martina Rainer<\/b><BR \/><b><BR \/>Was ist die wesentliche Aufgabe eines Paten?<\/b><BR \/><BR \/>Sonia Salamon: Eine Patin oder ein Pate begleitet das Kind, den Jugendlichen oder den erwachsenen Taufbewerber auf dem Glaubens- und Lebensweg. Das Patenamt hat dabei eine verbindende Funktion: Einerseits vertritt die Patin oder der Pate die Kirche und wirkt als wichtiger Glaubenszeuge. Andererseits steht der Pate für den Täufling ein und bezeugt dessen Willen und Bereitschaft, als Christ zu leben. Diese Glaubensbegleitung ist heute eine große Herausforderung, da der persönliche Bezug zum Glauben oft nicht mehr selbstverständlich ist. Ursprünglich gehörte es auch zu den Aufgaben eines Paten, den Täufling aktiv in die Pfarrgemeinde vor Ort einzuführen – ein Bewusstsein, das im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Da die Hinführung zum Sakrament der Taufe eine Kernaufgabe des Patenamts ist, sollten Patinnen und Paten von Anfang an aktiv in die Taufvorbereitung einbezogen werden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76904420_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Immer weniger Menschen sind kirchlich gebunden. Welche Auswirkungen hat das auf die Suche nach geeigneten Taufpaten?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Geeignete Patinnen und Paten zu finden, wird zunehmend schwieriger. Davon erzählen mir nicht nur Pfarrer, sondern auch Eltern. Die Gesellschaft hat sich stark verändert und mit ihr auch die Bindung zu Kirche und Religion. Eine wesentliche Voraussetzung für das Patenamt ist jedoch, selbst in der Kirche beheimatet zu sein und den Glauben zu leben. Diese Voraussetzung ist heute – besonders im städtischen Bereich – immer seltener gegeben.<BR \/><BR \/><b>Sind die bestehenden Regeln zur Auswahl von Taufpaten noch zeitgemäß?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Die Voraussetzungen für das Patenamt ergeben sich direkt aus seiner Bedeutung: Wer ein Kind oder einen Erwachsenen auf seinem Glaubensweg in der katholischen Kirche begleitet, sollte selbst getauft, gefirmt und Mitglied der Kirche sein. Aufgrund der damit verbundenen Verantwortung liegt das Mindestalter bei 16 Jahren. Um eine klare Zuordnung der Verantwortung zu gewährleisten, ist in der Regel eine einzelne Person als Pate bzw. Patin vorgesehen. Ein Patenpaar ist dann möglich, wenn es aus einer Frau und einem Mann besteht. Ausgeschlossen vom Patenamt sind die eigenen Eltern der Taufbewerberin bzw. des Taufbewerbers.<BR \/><BR \/><b>Welche Bedeutung hat das Patenamt heute noch in unserer Gesellschaft?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Das Patenamt besitzt einen hohen gesellschaftlichen und emotionalen Wert – ganz unabhängig davon, wie nah jemand der Kirche steht. Besonders in ländlichen Gegenden wird diese Rolle nach wie vor sehr geschätzt, und die Bereitschaft, eine Patenschaft zu übernehmen, ist dort groß. Auch Eltern machen sich meist sehr gewissenhaft Gedanken darüber, wem sie diese besondere Aufgabe anvertrauen möchten. Die Herausforderung besteht nun darin, dass das Patenamt in der Kirche zum Teil eine andere Bedeutung hat als Familien ihm geben. Hier können auch große Differenzen bestehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377546_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Hat sich das Verständnis des Amtes in der heutigen Zeit verändert?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Die Rolle des Patenamts hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Im Mittelalter drängten die Paten die Eltern in der Feier der Taufe zunehmend in den Hintergrund – bis hin zu dem Punkt, an dem Eltern bei der Taufe gar nicht mehr anwesend waren. Erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden die Aufgaben von Eltern und Paten reflektiert und neu definiert. Der entscheidende Unterschied zu früheren Zeiten liegt jedoch darin, dass wir uns als Gesellschaft verändert haben. Wir sind keine Volkskirche mehr und können vieles nicht mehr einfach voraussetzen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76904424_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Wie sieht es mit den Geschenkbräuchen aus?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Das wird unterschiedlich gehandhabt. Ich habe einmal einen Anruf aus dem Osten des Landes bekommen, bei dem ich gefragt wurde, ob ein Taufpate bei der Firmung des Patenkindes wirklich 500 Euro zahlen müsse. Auch die Frage, ob eine „Auszahlung“ im Alter von 16 oder von 18 Jahren fällig werde, taucht immer wieder auf. In Gesprächen mit Personen aus dem In- und Ausland habe ich erfahren, dass es den Brauch des Auszahlens in Österreich, Deutschland und Italien gar nicht gibt. Das Patenamt ist zeitlich nicht begrenzt und endet nicht mit dem Erreichen der Volljährigkeit. Vielmehr sind so manche Geschenksbräuche kritisch anzuschauen.<BR \/><b><BR \/>Was erwarten Eltern heute von einer Patin oder einem Paten?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Das lässt sich pauschal nicht beantworten, da die Erwartungen sehr individuell sind. Deshalb empfiehlt sich von Anfang an ein offenes Gespräch zwischen den Eltern und den angehenden Paten. Auch das Thema Geschenke sollte dabei ehrlich angesprochen werden. Wenn beide Seiten ihre Erwartungen und Wünsche frühzeitig offenlegen, lassen sich viele Missverständnisse und damit verbundene Enttäuschungen und Verletzungen vermeiden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76904428_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Rund um die Neuausrichtung der Sakramentenkatechese in der Diözese wurde vor zwei Jahren eine Umfrage in den Pfarreien durchgeführt. War dabei auch das Patenamt Thema?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Da bei uns laufend Anfragen zum Patenamt eingehen, war es uns ein Anliegen, ein Bild von der Situation in den Pfarreien zu gewinnen. Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass das Thema stark präsent ist und uns als Kirche vor spürbare Herausforderungen stellt. Häufig werden gleich mehrere Personen vorgeschlagen, obwohl grundsätzlich eine Person vorgesehen ist. Oft werden Personen angefragt, die nicht katholisch sind. Immer wieder wird auch die Frage gestellt, ob ein Taufpate heute überhaupt noch notwendig ist. All das fordert uns heraus, zu überlegen, wie wir in Zukunft mit dem Patenamt umgehen möchten. Aber auch über unsere Diözese hinaus ist das Patenamt ein Thema: Einige italienische Diözesen haben es sogar ausgesetzt.<BR \/><BR \/><b>Wie soll das Thema künftig in unserer Diözese gehandhabt werden?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Das Thema wird in der diözesanen Arbeitsgruppe „Taufe“ aufgegriffen. Inzwischen legen wir den Pfarreien nahe, einen Taufschein des Paten zu verlangen. Die Verantwortlichen vor Ort kennen oft die vorgeschlagenen Personen nicht. Der Nachweis stellt sicher, dass die angehende Patin oder der angehende Pate getauft und gefirmt ist sowie der katholischen Kirche angehört. Dazu sind Gespräche mit ihnen wichtig und wertvoll.<BR \/><BR \/><b>Sie haben erwähnt, dass im Ordinariat laufend Anfragen zum Patenamt eingehen. Welche sind das beispielsweise?<\/b><BR \/><BR \/>Salamon: Immer mehr Eltern wenden sich an uns mit der Frage, ob ein Taufpate überhaupt zwingend erforderlich ist – oft schlicht deshalb, weil sich in ihrem Umfeld niemand findet, der geeignet wäre. Gar einige Eltern erkundigen sich, ob ein Pate aus dem Tauf- oder Firmbuch gestrichen und durch eine andere Person ersetzt werden kann. Anlass dafür sind meist familiäre Unstimmigkeiten, eine zunehmende Entfremdung, Konflikte oder enttäuschte Erwartungen. Eine nachträgliche Änderung des Eintrags ist aber nicht möglich. Es können weder bestehende Namen gestrichen noch im Nachhinein neue Paten ergänzt werden. Immer wieder taucht die Frage auf, ob Patinnen und Paten automatisch auch rechtliche Pflichten – wie das Sorgerecht oder eine Sachwalterschaft – übernehmen. Dies ist nicht der Fall. Das Patenamt ist eine reine Glaubens- und Lebensbegleitung. Gesetzliche Pflichten wie Sorgerecht oder Sachwalterschaft richten sich ausschließlich nach den staatlichen Zivilgesetzen und entstehen durch eine Patenschaft nicht.