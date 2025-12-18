Lichterketten schmücken die Straßen, Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein und Lebkuchen – und dennoch stellt sich für viele jedes Jahr dieselbe Frage: Sind die Weihnachtsgeschenke schon alle besorgt? Während einige ihre Einkäufe längst erledigt haben und die Adventszeit entspannt genießen, geraten andere erst jetzt langsam in Stress.<BR \/><b><BR \/><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/i><\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="386660" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><h3>\r\nAber Achtung!<\/h3>Wenn Sie derzeit bei einem heimischen Unternehmen etwas online bestellen und hoffen, dass dieses Geschenk zu Weihnachten unter dem Christbaum liegt, könnten Sie enttäuscht werden. „Es liegt derzeit alles brach, die Päckchen kommen wahrscheinlich nur sehr verspätet an“, sagt hds-Chef Philipp Moser. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/weihnachtspaeckchen-bestellt-bezahlt-nicht-geliefert-was-ist-los" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was der Grund für die Versand-Misere ist, lesen Sie hier. <\/a><BR \/><h3>\r\nIdeen zu Last-Minute-Weihnachtsgeschenke <\/h3>- <b>Gutscheine mit persönlicher Note<\/b>: Für Lieblingsläden, Restaurants oder Erlebnisse – handgeschrieben wirkt es gleich viel wärmer.<BR \/><BR \/>- <b>Zeit statt Zeug:<\/b> Ein gemeinsamer Abend, Frühstück, Kinobesuch oder Hilfe im Alltag – persönlich und unbezahlbar.<BR \/><BR \/>- <b>Digitale Geschenke:<\/b> Abos für Streaming, Hörbücher, Online-Kurse oder Apps kommen sofort an.<BR \/><BR \/>- <b>Selbstgemachtes<\/b>: Kekse, Marmelade, Gewürzmischungen oder ein kleines Fotobuch – schnell gemacht und von Herzen.<BR \/><BR \/>- <b>Kleine Aufmerksamkeiten:<\/b> Kerzen, Tee, Schokolade oder ein schönes Notizbuch – perfekt kombiniert mit einer lieben Karte.