Vermutlich aufgrund von Unwohlsein hatte ein Autofahrer gestern Nachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dadurch kam er offenbar ins Schleudern und prallte gegen das geparkte Auto eines 50-jährigen Mannes. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal „L'Adige".<BR /><BR />Der Tourist, der gerade aus seinem Auto ausgestiegen war, wurde dadurch zwischen seinem Auto und einem daneben parkenden Auto eingeklemmt. Er erlitt schwerste Verletzungen. <BR /><BR />Die Freiwilligen Feuerwehren von Mezzana und Ossana wurden zum Unfallort gerufen, um den Mann mit hydraulischen Zangen zu befreien. Dies war schlussendlich nicht notwendig. <BR /><BR />Die Rettungskräfte waren ebenso sofort am Unfallort eingetroffen. Der Zustand des Verletzten war besorgniserregend. Er hatte das Bewusstsein verloren. Mit dem Notarzthubschrauber wurde er in das Krankenhaus von Trient geflogen. Dort wird er auf der Intensivstation behandelt. <BR /><BR />Die Beamten der Carabinieri-Kompanie Cles haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Aufgrund des Unfalls und des starken Verkehrs kam es in beiden Fahrtrichtungen zu langen Staus.