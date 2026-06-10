Die Sicherheitskräfte leiteten eine Großfahndung nach mehr als zehn Verdächtigen ein. Diese seien mit einem Kleinbus bei der Siedlung Jumpers im östlich von Johannesburg gelegenen Stadtteil Cleveland vorgefahren.<BR \/><BR \/>Die Angreifer drangen den Angaben zufolge über zwei Zugänge in das Viertel ein, eröffneten an mehreren Orten das Feuer und flohen anschließend mit dem Kleinbus. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar. Südafrika verzeichnet eine der höchsten Mordraten weltweit, im Durchschnitt werden täglich rund 60 Menschen getötet.